04 декабря, 09:54

Наука

На Солнце произошла первая за неделю вспышка класса М

Фото: 123RF.com/paintingcat

На Солнце произошла первая за неделю вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Ее зафиксировали в четверг, 4 декабря, в 05:50 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4300 (N06E52). Продолжительность вспышки составила 30 минут.

До этого на неделе на Солнце происходили вспышки класса C и одна вспышка класса Х.

Вместе с тем мощность магнитной бури, которая началась в среду, 3 декабря, снизилась до G1, что означает "слабо" по шкале из пяти уровней. При этом минувшей ночью ее сила достигала отметки G3.

Ранее сообщалось, что на Солнце сформировалось крупнейшее за последние годы пятно, названное "черным лебедем". Оно представляет собой огромную активную область, суммарная площадь которой продолжает расти и приближается к рекордным значениям XXI века.

На Солнце произошла серия из пяти мощных вспышек

наука

