Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Одна из самых мощных вспышек 2025 года произошла на Солнце утром 1 декабря. Она попала в пятерку самых сильных, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. По предварительным данным, ее мощность составила Х1,95 балла, а пик пришелся на 5 часов 49 минут", – рассказал Леус.

По словам специалиста, место формирования вспышки расположено далеко от линии Солнце – Земля, поэтому вероятность попадания солнечного вещества по планете крайне мала.

Ранее сообщалось, что 29 ноября на Солнце произошло пять сильных вспышек, одна из которых достигла предпоследнего класса мощности М5.9. Все явления были зафиксированы в одной и той же активной области светила.