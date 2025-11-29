Фото: depositphotos/I_g0rZh

Пять сильных солнечных вспышек произошло 29 ноября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Одна из вспышек предпоследнего класса мощности (М5.9) была выявлена на Солнце примерно в 01:00 29 ноября. Через два часа была зафиксирована еще одна вспышка (M1.6), продолжительность которой составляла 15 минут.

Очередная солнечная активность продолжительностью 8 минут наблюдалась в 07:20, а в 16:16 исследователи заметили еще одну вспышку предпоследнего класса мощности (M1.1), которая длилась 23 минуты.

Последняя вспышка продолжительностью в 48 минут была зафиксирована в 19:07. Все явления происходили в области № 4294.

Ранее выброс плазмы от мощнейшей в 2025 году вспышки на Солнце дошел до Земли. Это привело к одним из сильнейших полярных сияний десятилетия.

