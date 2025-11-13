Самая мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие полярные сияния за 10 лет

Фото: depositphotos/surangastock

Выброс плазмы от мощнейшей в 2025 году вспышки на Солнце дошел до Земли. Это привело к одним из сильнейших полярных сияний десятилетия, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Есть шанс увидеть начиная с широт 45 градусов. Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца", – отметили ученые.

По их словам, в настоящее время на планете продолжается магнитная буря. Ее индекс составляет G3.3.

В понедельник, 10 ноября, на Солнце началась вспышка высочайшего класса. Спустя время балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х.

На звезде за сутки было зарегистрировано свыше 10 вспышек. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной. После этого, 12 ноября, на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря. Она почти достигла уровня G5.

