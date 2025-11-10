Более 10 вспышек произошли на Солнце за сутки

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Свыше 10 вспышек было зафиксировано на Солнце за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Одна из них достигла высшего балла X. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Однако ученые прогнозируют умеренное влияние на Землю, пик которого придется на вторник, 11 ноября.

В понедельник, 10 ноября, на планете ожидается магнитная буря среднего уровня G2. Причиной станет выброс плазмы от солнечной вспышки класса M1.7, произошедшей в пятницу, 7-го числа. Исследователи отмечали, что данное явление осталось почти незамеченным на фоне рекордной магнитной бури, наблюдавшейся в тот же день.

Пятница, 7 ноября, стала самым сложным геомагнитным днем в 2025 году. Тогда Земля находилась под воздействием крупной корональной дыры и двух облаков плазмы от солнечных вспышек.

