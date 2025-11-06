Форма поиска по сайту

03:23

Наука

Второй крупный выброс плазмы произошел на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Еще один крупный выброс плазмы в сторону Земли произошел на Солнце. Вспышечное событие имеет балл M8.65, его максимум зарегистрирован в 01:07 по московскому времени, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Ушел к Земле в погоню за первым со скоростью около 1 тысячи километров в секунду", – отметили ученые.

По данным специалистов, второе облако является еще более крупным и быстрым, чем предыдущее. Ожидается, что оно достигнет Земли в пятницу, 7 ноября, сразу вслед за первым.

"Финальный прогноз на геомагнитные бури завтра будет несколько раз пересчитываться, и в окончательном виде появится только в ночь на пятницу, но если там будет только буря уровня G4, то это будет большая удача. Исходя из динамики, бездушные роботы могут насчитать и высший балл магнитных бурь G5", – заключили в лаборатории.

Ранее в ИКИ РАН предупреждали, что 7 ноября на Землю могут обрушиться сильные геомагнитные бури на фоне приближения облака плазмы от мощной вспышки на Солнце, произошедшей 5 ноября.

Предварительно, модели показывали события уровня G3–G4, то есть от сильных до очень сильных. Ожидается, что выброс солнечной плазмы приблизится к Земле к полудню пятницы. Учитывая высокий уровень солнечной активности, риски для планеты будут сняты не ранее, чем через 10 дней.

На Солнце произошла вспышка высшего балла

наука

