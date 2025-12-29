Форма поиска по сайту

29 декабря, 10:48

Политика

Возраст принесения присяги гражданина РФ снизили до 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет. Нововведения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования документа.

Согласно действующим нормам, желающие стать российскими гражданами должны принести соответствующую присягу. Однако от этого освобождаются в том числе те, кому еще не исполнилось 18 лет.

Кроме того, новым документом устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет аннулировано, если человек изначально отказался приносить присягу.

Решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги. Если человек не сделал этого в течение года, решение считается недействительным с момента его принятия. Также решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги.

Ранее в России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения гражданства. Число причин превышает 80 пунктов. Например, в число оснований вошли совершение убийства, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних, публичные призывы к терроризму.

Документ не касается граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.

