В РФ вступил в силу закон о расширении оснований для лишения гражданства

Фото: 123RF/enterfobay

Федеральный закон о расширении перечня оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ вступил в силу с 11 августа. Число причин превышает 80 пунктов, сообщается на сайте Госдумы.

ГД приняла закон 17 июля, а 31-го его подписал Владимир Путин подписал. Документ не касается граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.

В число оснований для прекращения приобретенного гражданства вошли совершение убийства, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних или несовершеннолетних и иные преступления против личности.

Также лишить приобретенного гражданства могут за публичные призывы к терроризму, оправдание или его пропаганду и незаконное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России.

Кроме того, приобретенное гражданство могут отозвать за сотрудничество с иностранным государством против безопасности России и оказание помощи противнику в деятельности, которая заведомо была направлена против безопасности государства, а также за публичные призывы к подобной деятельности.

В перечень также вошли пропаганда нацистской атрибутики или символики, помощь в исполнении решений международных организаций, где не участвует Россия, или иностранных госорганах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что стране не нужны новые граждане, которые нарушают законы России. По его словам, приезжающие должны знать язык и с уважением относиться к культуре государства, и подчеркнул, что желающие стать гражданами России обязаны ее защищать.

Ранее Рособрнадзор сообщал о размещении на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменов по русскому языку и истории России для иностранцев.

Уточнялось, что экзамен по русскому предполагается проводить как в устном, так и в письменном формате, а по истории – только в письменном.