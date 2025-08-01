Депутат Нилов: в ГД разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме готовят законопроект о полном запрете бесплатного обучения в школе для детей мигрантов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал депутата Ярослава Нилова.

Ранее подобный законопроект уже предлагался для рассмотрения, но был отклонен. Парламентарии готовят обновленную инициативу с межфракционным статусом.

Согласно внесенным изменениям, дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Также планируется ограничить количество попыток для сдачи тестирования на знание русского языка до трех.

По словам парламентария, важно сохранить нервы и российским учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык. Он также отметил, что такие дети могут обучаться самостоятельно или по спецпрограммам на платной основе.

Ранее Владимир Путин расширил перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ на 72 пункта. Теперь лишиться статуса россиянина можно за убийство и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также в список вошли публичные призывы к терроризму и экстремизму.