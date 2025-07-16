В ГД внесен проект о лишении гражданства при уклонении от воинского учета

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В Госдуму внесли законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами проекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

Нововведения могут быть внесены в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации". Инициатива поможет реализовать положения принятого в прошлом году закона, по которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет приводит к лишению приобретенного гражданства.

Согласно документу, соответствующее решение будет выноситься в отношении лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет без уважительной причины. В течение пяти рабочих дней военкомат будет отправлять информацию об этом в территориальный орган МВД, чтобы там рассмотрели вопрос о прекращении гражданства.

Предполагается, что военкомат аннулирует заключение в том случае, если в течение 30 дней после вынесения решения гражданин придет в военный комиссариат для постановки на учет. Сведения об этом также должно получить МВД.

Более того, отменено будет гражданство детей, чьи родители утрачивают его из-за уклонения от постановки на учет. Мера в случае принятия закона распространится и на детей, находящихся под опекой.

В случаи исключения входят ситуации, если у второго родителя или опекуна ребенка есть российское гражданство, которое не может быть прекращено, или если ребенок находится в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Помимо этого, в законопроекте указано, что граждане с прекращенным гражданством смогут подать заявление о его восстановлении только через три года.

Вместе с тем депутаты предложили дополнить закон новым пунктом, который позволит президенту России в гуманитарных целях устанавливать иные сроки для подачи повторных заявлений о приеме в гражданство для иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает лицам без гражданства заключать контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Теперь эта категория граждан, а также иностранцы могут подписывать контракт с ВС РФ до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения режима военного времени.