Совфед одобрил повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафа до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

Новое положение дополнит статью 12.5 КоАП России "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Теперь за несообщение в военкомат о переезде на новое место россиянам будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за неявку в военкомат в установленный срок в случае переезда.

В настоящее время, согласно части 2 указанной статьи, за непредоставление сведений о переезде штраф составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Одобренным законом норма исключается, а новые санкции закрепляются в отдельной части статьи.

В ходе продолжающегося весеннего призыва, который завершится 15 июля, электронные повестки направляются гражданам в личный кабинет на портале "Госуслуги". Москвичам они приходят на портал mos.ru, уточнили в Минобороны России.

Бумажные повести сохраняют юридическую силу и доставляются заказными письмами с уведомлением, а также вручаются лично.