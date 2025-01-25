Кабмин РФ упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

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Добровольцам предоставят возможность получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление уже подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

"Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", – уточняется в публикации.

До этих нововведений добровольцы были вынуждены подать заявление, чтобы получить свое удостоверение. Теперь необходимости в этом не будет. В соответствии с постановлением, воинская часть, на базе которой сформировали добровольческое объединение, должна будет в беззаявительном порядке передавать все нужные документы в военкоматы регионов, на территории которых доброволец числится на воинском учете.

Затем в течение 10 дней военкоматы должны будут проверить переданные им документы на соответствие всем требованиям, после чего специальная комиссия примет решение о выдаче удостоверения.

Уточняется, что беззаявительный порядок выдачи удостоверения разработали в соответствии с указом Владимира Путина. Представители правительства подчеркнули, что готовый документ доброволец сможет получить самостоятельно или же через своих родственников и других лиц по соответствующей доверенности.

Ранее кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Соцфонда России, а также медицинской реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Так, с 2025 года ветеранам будет обеспечиваться проезд в реабилитационный центр и в обратное направление.