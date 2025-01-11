Кабмин утвердил правила реабилитации и санаторно-курортного лечения для ветеранов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство утвердило правила санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Соцфонда России, а также медицинской реабилитации для ветеранов специальной военной операции, сообщается на сайте российского кабмина.

Постановление, в соответствии с которым утверждены правила предоставления и оплаты этих услуг, уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о прохождении лечения в реабилитационных центрах Социального фонда, которые находятся на территории различных регионов России. До утверждения новых правил эти учреждения принимали людей, которые получали травмы на производстве.

Уточняется, что с 2025 года, помимо самого лечения и реабилитации, ветеранам будет обеспечиваться проезд в реабилитационный центр и в обратное направление.

"Для того чтобы оформить заявление на предоставление соответствующих услуг в реабилитационном центре, ветеран боевых действий может воспользоваться в том числе порталом госуслуг или самостоятельно посетить многофункциональный центр предоставления госуслуг", – пояснили в правительстве.

Ранее Владимир Путин поручил проанализировать лучшие практики протезно-ортопедической помощи. Он высказался об этом после встречи с бойцами спецоперации РФ. Глава государства назначил срок по данному поручению до 1 марта – к этому моменту Михаил Мишустин должен предоставить доклад о проделанной работе.

