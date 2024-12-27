Путин поручил изучить практики протезно-ортопедической помощи после встречи с бойцами СВО

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В России необходимо проанализировать лучшие практики протезно-ортопедической помощи. Такое поручение Владимир Путин дал после встречи с бойцами спецоперации РФ. Соответствующая информация появилась на официальном портале Кремля.

"Правительству РФ – обеспечить проведение анализа и обобщение лучших практик организации и оказания протезно-ортопедической помощи, включая прежде всего сложное протезирование, в целях распространения положительного опыта", – уточняется в публикации.

Глава государства назначил срок по данному поручению до 1 марта – к этому моменту глава кабмина Михаил Мишустин должен предоставить доклад о проделанной работе.

Также президент заявил о необходимости подготовить календарный план многоэтапных соревнований для людей с инвалидностью, включая ветеранов спецоперации. Их проведение на регулярной основе должно быть обеспечено к сентябрю 2025 года. Нельзя забывать и о Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества", подчеркнул Путин.

Содействие в организации таких событий будут оказывать Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет страны и местные органы самоуправления.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение. Так, единовременная выплата должна быть не более трех миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии.

