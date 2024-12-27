27 декабря, 15:54Общество
Путин поручил изучить практики протезно-ортопедической помощи после встречи с бойцами СВО
Фото: kremlin.ru
В России необходимо проанализировать лучшие практики протезно-ортопедической помощи. Такое поручение Владимир Путин дал после встречи с бойцами спецоперации РФ. Соответствующая информация появилась на официальном портале Кремля.
"Правительству РФ – обеспечить проведение анализа и обобщение лучших практик организации и оказания протезно-ортопедической помощи, включая прежде всего сложное протезирование, в целях распространения положительного опыта", – уточняется в публикации.
Глава государства назначил срок по данному поручению до 1 марта – к этому моменту глава кабмина Михаил Мишустин должен предоставить доклад о проделанной работе.
Также президент заявил о необходимости подготовить календарный план многоэтапных соревнований для людей с инвалидностью, включая ветеранов спецоперации. Их проведение на регулярной основе должно быть обеспечено к сентябрю 2025 года. Нельзя забывать и о Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества", подчеркнул Путин.
Содействие в организации таких событий будут оказывать Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет страны и местные органы самоуправления.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение. Так, единовременная выплата должна быть не более трех миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии.
Путин призвал уделять особое внимание поддержке участников СВО, вернувшихся с ранениями