Путин подписал указ о соцвыплате детям пленных и пропавших без вести военных

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети находящихся в плену или пропавших без вести российских военных во время спецоперации, контртеррористических операций или службы в Сирии, будут получать ежемесячную социальную выплату. Это следует из документа, размещенного на сайте опубликования правовых актов.

Согласно указу президента, размер соцвыплаты будет равен сумме прожиточного минимума, который установлен в том или ином российском регионе. На другие социальные выплаты это пособие распространяться не будет.

Выплата будет предоставляться в соответствии с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение. Так, единовременная выплата должна быть не более трех миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии.

