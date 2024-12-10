Путин отметил помощь СПЧ участникам СВО и их семьям

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Владимир Путин отметил помощь Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) участникам СВО и их семьям, особенно выделив их деятельность в рамках "народного ОПК".

"Очень важно, что вы (СПЧ. – Прим. ред.) работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом "Защитники Отечества", – сказал глава государева во время заседания с членами Совета.

Еще он подчеркнул, что члены СПЧ также помогают и жителям территорий, находящихся под обстрелом ВСУ.

Например, одной из инициатив Совета стало предложение по сбору ДНК-образцов у всех контрактников России. Автор идеи, член СПЧ Юлия Белехова, назвала острым вопрос пропавших без вести бойцов и отметила, что в комитет семей воинов отечества достаточно часто обращаются по данной теме.

Президент, в свою очередь, отметил важность приведенных ей аргументов, добавив к ним решение ряда других вопросов, в том числе материального и жилищного характера.