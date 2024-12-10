Путин назвал хорошим предложение ввести обязательную сдачу ДНК-образцов для военнослужащих

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин положительно оценил идею сбора ДНК-образцов у всех контрактников РФ. С соответствующей инициативой к нему обратилась член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова во время заседания СПЧ.

Она назвала острым вопрос пропавших без вести бойцов и отметила, что в комитет семей воинов отечества достаточно часто обращаются по данной теме.

Белехова указала, что обязательная сдача ДНК сейчас есть только у семей пропавших солдат, однако не у каждого военнослужащего есть родственники. Кроме того, по ее мнению, сдача ДНК также может помочь в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, которая не успела заключить брак.

Президент, в свою очередь, отметил важность этих аргументов, добавив к ним решение ряда других вопросов, в том числе материального и жилищного характера.

"Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения", – заключил Путин.

В рамках помощи бойцам СВО для тех военнослужащих, которые находятся в отпуске, предусмотрена медицинская помощь в любой удобной государственной больнице или поликлинике. Постановление будет действовать на время проведения спецоперации.

Кроме того, в будущем планируется выстраивание бесшовного взаимодействия структур, чтобы обеспечить комплексную соцподдержку военных, а после их демобилизации – реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке "Защитников Отечества".