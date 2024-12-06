Получившие ранения военные пройдут обучение горным лыжам в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Получившие ранения военные смогут пройти обучение горным лыжам и парасноуборду в школе горнолыжного спорта Л. Тягачева в Подмосковье.

Обучающие мероприятия проведут с 9 по 16 декабря. Их участниками станут военнослужащие, участники боевых действий и СВО в возрасте 18–50 лет, с ампутациями конечностей, прошедшие протезирование, из любого региона РФ.

Отмечается, что с участниками будут работать профессиональные тренеры, опытные техники-протезисты и реабилитологи НПФ "Орто-Космос". Катание будет проходить на специальных спортивных модулях для экстремальных видов спорта.

Между тем столичные предприниматели – участники городских фестивалей направляют часть выручки на помощь военнослужащим в зоне спецоперации. Владельцы точек общепита, работающие на городских фестивальных площадках, часто собирают гумпомощь самостоятельно.

Ранее в столице открылись пункты сбора подарков проекта "Москва помогает". Горожане могут принести туда посылки для военнослужащих в зоне СВО и детей из новых регионов России. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.