03 декабря, 12:13Город
Около 30 пунктов сбора подарков для детей и участников СВО открылось в Москве
Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Около 30 пунктов сбора подарков проекта "Москва помогает" открылось в столице, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Вице-мэр рассказала, что все желающие могут принести посылки для бойцов СВО и детей из новых российских регионов. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.
По словам Сергуниной, в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" еще несколько павильонов откроются в середине декабря. Обычно в подарок военным приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – игрушки, книги и сладкие наборы, рассказала Сергунина.
Украшенные гирляндами домики в будни принимают посетителей с 11:00 до 21:00, в выходные в ЦАО – с 10:00 до 22:00, в остальных административных округах – с 10:00 до 21:00.
В ЦАО пункты сбора распложены по адресам:
- улица Новый Арбат, владение 13;
- площадь Революции, у выхода № 10 из станции метро "Театральная";
- Тверская площадь.
В САО павильон находится в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре.
В СВАО:
- сквер по улице Хачатуряна;
- улица Сухонская, владение 7;
- проезд Серебрякова, 14, строение 23;
- улица Грекова, владение 3ж.
В ВАО:
- улица Городецкая, владение 1;
- улица Святоозерская, владение 1;
- улица Вешняковская, владение 16;
- сквер у Гольяновского пруда.
В ЮВАО:
- Волгоградский проспект, владение 119а;
- улица Перерва, владение 52;
- сквер у станции метро "Некрасовка";
- улица Краснодарская, владение 66.
В ЮАО:
- Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;
- улица Ключевая, владение 22, корпус 1.
В ЮЗАО:
- улица Профсоюзная, владение 41;
- бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
- улица Теплый Cтан, владение 1б;
- улица Адмирала Руднева, владение 8.
В ЗАО:
- улица Матвеевская, владение 2;
- Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.
В СЗАО:
- улица Митинская, владение 31;
- пересечение улиц Соколово-Мещерская и Юровская;
- улица Авиационная, владение 24.
В ЗелАО пункт находится в 16-м микрорайоне, в бульварной зоне.
Еще несколько площадок заработают с 14 декабря по адресам:
- Манежная площадь;
- Ленинградский проспект, владение 40;
- Кинопарк "Москино".
Посмотреть интерактивную карту пунктов сбора "Москва помогает" можно на странице проекта "Зима в Москве".
Между тем владельцы столичных магазинов направляют военнослужащим в зоне СВО то, что им нужно в данный момент. В первую очередь запросы участников спецоперации собирают волонтеры. После составления списка просьб бойцов начинается работа по сбору гумпомощи.
Так, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним. Специалисты также подбирают аккумуляторы для грузовиков, масла для бензогенераторов и бензопил.
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