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03 декабря, 12:13

Город

Около 30 пунктов сбора подарков для детей и участников СВО открылось в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Около 30 пунктов сбора подарков проекта "Москва помогает" открылось в столице, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр рассказала, что все желающие могут принести посылки для бойцов СВО и детей из новых российских регионов. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.

По словам Сергуниной, в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" еще несколько павильонов откроются в середине декабря. Обычно в подарок военным приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – игрушки, книги и сладкие наборы, рассказала Сергунина.

Украшенные гирляндами домики в будни принимают посетителей с 11:00 до 21:00, в выходные в ЦАО – с 10:00 до 22:00, в остальных административных округах – с 10:00 до 21:00.

В ЦАО пункты сбора распложены по адресам:

  • улица Новый Арбат, владение 13;
  • площадь Революции, у выхода № 10 из станции метро "Театральная";
  • Тверская площадь.

В САО павильон находится в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре.

В СВАО:

  • сквер по улице Хачатуряна;
  • улица Сухонская, владение 7;
  • проезд Серебрякова, 14, строение 23;
  • улица Грекова, владение 3ж.

В ВАО:

  • улица Городецкая, владение 1;
  • улица Святоозерская, владение 1;
  • улица Вешняковская, владение 16;
  • сквер у Гольяновского пруда.

В ЮВАО:

  • Волгоградский проспект, владение 119а;
  • улица Перерва, владение 52;
  • сквер у станции метро "Некрасовка";
  • улица Краснодарская, владение 66.

В ЮАО:

  • Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;
  • улица Ключевая, владение 22, корпус 1.

В ЮЗАО:

  • улица Профсоюзная, владение 41;
  • бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
  • улица Теплый Cтан, владение 1б;
  • улица Адмирала Руднева, владение 8.

В ЗАО:

  • улица Матвеевская, владение 2;
  • Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.

В СЗАО:

  • улица Митинская, владение 31;
  • пересечение улиц Соколово-Мещерская и Юровская;
  • улица Авиационная, владение 24.

В ЗелАО пункт находится в 16-м микрорайоне, в бульварной зоне.

Еще несколько площадок заработают с 14 декабря по адресам:

  • Манежная площадь;
  • Ленинградский проспект, владение 40;
  • Кинопарк "Москино".

Посмотреть интерактивную карту пунктов сбора "Москва помогает" можно на странице проекта "Зима в Москве".

Между тем владельцы столичных магазинов направляют военнослужащим в зоне СВО то, что им нужно в данный момент. В первую очередь запросы участников спецоперации собирают волонтеры. После составления списка просьб бойцов начинается работа по сбору гумпомощи.

Так, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним. Специалисты также подбирают аккумуляторы для грузовиков, масла для бензогенераторов и бензопил.

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

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Сюжет: Зима в Москве
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