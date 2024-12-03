Около 30 пунктов сбора подарков для детей и участников СВО открылось в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Около 30 пунктов сбора подарков проекта "Москва помогает" открылось в столице, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр рассказала, что все желающие могут принести посылки для бойцов СВО и детей из новых российских регионов. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.

По словам Сергуниной, в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" еще несколько павильонов откроются в середине декабря. Обычно в подарок военным приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – игрушки, книги и сладкие наборы, рассказала Сергунина.

Украшенные гирляндами домики в будни принимают посетителей с 11:00 до 21:00, в выходные в ЦАО – с 10:00 до 22:00, в остальных административных округах – с 10:00 до 21:00.

В ЦАО пункты сбора распложены по адресам:



улица Новый Арбат, владение 13;

площадь Революции, у выхода № 10 из станции метро "Театральная";

Тверская площадь.

В САО павильон находится в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре.

В СВАО:

сквер по улице Хачатуряна;

улица Сухонская, владение 7;

проезд Серебрякова, 14, строение 23;

улица Грекова, владение 3ж.

В ВАО:

улица Городецкая, владение 1;

улица Святоозерская, владение 1;

улица Вешняковская, владение 16;

сквер у Гольяновского пруда.

В ЮВАО:

Волгоградский проспект, владение 119а;

улица Перерва, владение 52;

сквер у станции метро "Некрасовка";

улица Краснодарская, владение 66.

В ЮАО:

Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;

улица Ключевая, владение 22, корпус 1.

В ЮЗАО:

улица Профсоюзная, владение 41;

бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

улица Теплый Cтан, владение 1б;

улица Адмирала Руднева, владение 8.

В ЗАО:

улица Матвеевская, владение 2;

Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.

В СЗАО:

улица Митинская, владение 31;

пересечение улиц Соколово-Мещерская и Юровская;

улица Авиационная, владение 24.

В ЗелАО пункт находится в 16-м микрорайоне, в бульварной зоне.

Еще несколько площадок заработают с 14 декабря по адресам:

Манежная площадь;

Ленинградский проспект, владение 40;

Кинопарк "Москино".

Посмотреть интерактивную карту пунктов сбора "Москва помогает" можно на странице проекта "Зима в Москве".

Между тем владельцы столичных магазинов направляют военнослужащим в зоне СВО то, что им нужно в данный момент. В первую очередь запросы участников спецоперации собирают волонтеры. После составления списка просьб бойцов начинается работа по сбору гумпомощи.

Так, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним. Специалисты также подбирают аккумуляторы для грузовиков, масла для бензогенераторов и бензопил.