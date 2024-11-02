Московские предприниматели оказывают участникам СВО адресную помощь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы магазинов Москвы направляют военнослужащим в зоне спецоперации то, что им нужно в данный момент, передает портал мэра и правительства столицы.

В первую очередь запросы участников СВО собирают волонтеры. Зачастую они поддерживают с бойцами прямой контакт, что позволяет им получать актуальную информацию из первых рук.

После составления списка просьб военных начинается работа по сбору гуманитарной помощи. На этом этапе волонтерам помогают подписчики в социальных сетях. Так, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним. Специалисты также подбирают аккумуляторы для грузовых автомобилей, масла для бензогенераторов и бензопил.

"Мы постоянно следим за тем, что местные волонтеры публикуют в общественных группах. Они присылают информацию, что именно нужно передать, мы помогаем по мере необходимости, по мере возможности", – рассказал один из владельцев малого бизнеса.

Этот предприниматель и его жена стали участвовать в сборе помощи бойцам с самого начала спецоперации. Он тоже является ветераном боевых действий. При этом его бывшие сослуживцы из Белгородской области остаются на передовой вплоть до настоящего времени.

Если объявляется сбор средств на определенные товары, семья мужчины направляет волонтерам денежные средства. Время от времени у предпринимателя получается самостоятельно приобрести необходимые запчасти по оптовой цене или даже по себестоимости. Такую возможность ему обеспечивает прямое сотрудничество с поставщиками.

Доставка оформляется на пункт выдачи в Белгородской области. Так волонтерам удобнее забирать посылку и быстро доставлять ее на передовую. В прошлом месяце за счет такой помощи удалось отремонтировать мотоцикл, которым военные пользуются при штурме позиций.

"Мы еще работаем и как пункт сбора: периодически нам люди что-то привозят, недавно передавали коляски. Плюс непосредственно контактируем с поставщиками: у нас были запросы на грузовую технику, потом на внедорожную – "Ниву" и так далее. Закупали элементы подвески", – поделился предприниматель.

Владелец магазина "Все для авто" из Северо-Западного административного округа Москвы тоже принимает участие в сборе гуманитарной помощи. Военным нужны были электрические лампочки разных размеров. После этой просьбы предприниматель приобрел несколько коробок, в каждой из которых находились от 10 до 50 лампочек.

Другой бизнесмен из ТиНАО направил бойцам 252-го мотострелкового полка "Черная мамба" и 283-го мотострелкового полка несколько цепных бензопил.

Участников спецоперации поддерживают и поставщики рыбных рынков "Москва – на волне". Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали.