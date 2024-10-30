Юные москвичи создают мультфильмы о бойцах СВО и ветеранах ВОВ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Учащиеся центра внешкольной работы "На Сумском" создали мультфильм "Минута памяти святой", который посвящен солдатам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что "Минута памяти святой" стала первой компьютерной анимацией старших воспитанников студии "Трям!". Ей удалось занять первое место в городском конкурсе мультимедиа "Мы москвичи".

"В основе мультфильма – стихотворения поэта Алексея Шмелева, который помогает бойцам СВО. Ребята очень активно включились в создание мультфильма, работали слаженно, как одна команда. Когда нужно было придумать главного героя – солдата, то его срисовали со старшего брата одного из студийцев", – поделилась руководитель мультстудии Любовь Лазарева.

Сейчас воспитанники группы работают над новым проектом, который посвящен предстоящему 80-летию Победы. Ребята с помощью компьютерной анимации создадут обучающий мультфильм, который покажет передвижения войск на карте. Чтобы достоверно передать все факты, ребята изучили и создали на экране военную технику времен Великой Отечественной войны.

Младшие воспитанники, в свою очередь, работали над рисунками с пожеланиями для солдат спецоперации, которые также были добавлены в мультфильм.

Между тем учащиеся студии "Арт-моделирование в 3D" поддерживают участников СВО с помощью разработанных ими моделей брелоков в виде дома, сердца, солнца и слова "спасибо", которые они распечатали на 3D-принтере.

"Наши воспитанники, получив обратную связь – видеообращение от военнослужащих, очень вдохновились созданием новых функциональных предметов быта, так необходимых сегодня на СВО. Они решили разработать модель компактной подставки под телефон. Мы уже готовим первую партию таких изделий", – рассказала руководитель студии Анна Джунковская.

Ранее стало известно, что фермеры московских ярмарок и рыбного рынка также поддерживают участников спецоперации. Так, они отправляют на СВО сезонные продукты, товары длительного хранения, специальные средства для обеззараживания воды и многое другое, а в госпитали – северную рыбу.