Участники СВО и их семьи могут бесплатно посещать мероприятия Моспродюсера

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский продюсерский центр, активно поддерживающий семьи участников СВО, передал в департамент культуры Минобороны РФ бесплатные билеты на культурные мероприятия для близких военнослужащих. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, семьи солдат смогут бесплатно попасть на рок-оперу "Карамазовы", детский шоу-мюзикл "История пяти королевств", экспериментальный проект "СимфоСинтез", а также на мультимедийные концерты в рамках проекта "СимфоМультимедия": "Аниме. Постапокалипсис", "От Disney до Marvel", "Гарри Поттер и симфомультимедия", "Хиты итальянского кино", "Песни вне времени".

Моспродюсер также регулярно приглашает участников СВО и их семьи на собственные и партнерские мероприятия. Например, они получили возможность побывать на выставке "Бумажные миры Латифа Казбекова. Железная ирония Андрея Бисти", организованной в креативном пространстве "Новый Манеж", а для детей Белгородской области передали новогодние подарки со сладкими угощениями.

Кроме того, дети солдат до 17 лет могут бесплатно посещать внебюджетные занятия в кружках культурно-досуговых организаций при наличии свободных льготных мест. Для этого необходимо подать заявку в единый центр поддержки мобилизованных граждан на Береговом проезде. С собой нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий родство с мобилизованным.

Кроме того, дополнительную информацию о получении льгот можно уточнить в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей по телефону 8 (495) 870-55-45.

В этом году директор департамента культуры МО РФ Артем Горный выразил Московскому продюсерскому центру благодарность за неравнодушное отношение к вопросам культурного просвещения детей военнослужащих, выполняющих специальные задачи, погибших при исполнении воинского долга, а также для детей из многодетных семей военнослужащих.

Московский единый центр поддержки уже оказал свыше 160 тысяч услуг участникам боевых действий в СВО. Так, для семей военнослужащих могут предоставить психологическую помощь от лучших психологов, психотерапевтов и психиатров Москвы. Кроме того, специалисты единого центра поддержки помогут подобрать работу, программу обучения или открыть собственное дело.

