Заключившие с августа контракт бойцы СВО получат по 400 тыс рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Данная выплата, согласно указу президента, заменит собой аналогичную, установленную в ноябре 2022 года. Последняя предусматривала единовременную доплату в виде 195 тысяч рублей.

Также Путин рекомендовал регионам России дополнительно выплачивать не менее 400 тысяч рублей. Средства на это предлагается брать из бюджета субъектов. Таким образом, единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны, может составить 800 тысяч рублей.

При этом военнослужащие в Москве, подписавшие контракт с МО РФ, уже получают 1,9 миллиона рублей выплат. До подписания Путиным указа общая сумма за первый год службы составляла от 5,2 миллиона рублей.

