Собянин: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 160 тысяч услуг оказали участникам боевых действий в зоне проведения спецоперации и их семьям в московском едином центре поддержки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Так, для семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, могут предоставить в центре юридические консультации по вопросам военного и гражданского права, психологическую помощь от лучших психологов, психотерапевтов и психиатров Москвы.

Кроме того, специалисты единого центра поддержки помогут подобрать работу, программу обучения или открыть собственное дело. Также участникам СВО будет оказана помощь в оформлении положенных льгот, выплат и других мер поддержки.



При этом военнослужащие могут поподробнее узнать о медицинском восстановлении, протезировании, обеспечении техническими средствами реабилитации и адаптации после боевых травм. В центре также существует программа по возвращению ветеранов к гражданской жизни после окончания службы.



Для детей, воспитывающихся в семьях военных, есть летний досуговый центр. Обратиться за помощью участники СВО и их родственники смогут в единый центр поддержки со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 по адресу Береговой проезд, 8с2.

Ранее Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО. Документ подразумевает, что эта выплата станет заменой аналогичной, которая была установлена в ноябре 2022 года и представляла собой единовременную доплату в виде 195 тысяч рублей.

При этом военнослужащие в Москве, подписавшие контракт с МО РФ, уже получают 1,9 миллиона рублей выплат. До подписания Путиным указа общая сумма за первый год службы составляла от 5,2 миллиона рублей.

