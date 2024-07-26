Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Министерство культуры РФ и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект, благодаря которому ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь", – уточнили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.

Вместе с тем в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.

