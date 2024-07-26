26 июля, 12:16Культура
Ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министерство культуры РФ и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект, благодаря которому ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь", – уточнили в ведомстве.
Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.
Вместе с тем в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.
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