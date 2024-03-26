ГД приняла во II чтении законопроект о запрете увольнять вдов ветеранов СВО в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы вдовам участников специальной военной операции (СВО), не вступивших в повторный брак, в течение одного года с момента гибели супруга.

Документом предусмотрен ряд исключений, в том числе на случаи ликвидации места работы или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Работодатель сможет уволить сотрудницу за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. Работница также лишится должности, если имеет дисциплинарное взыскание. Кроме того, начальник вправе уволить сотрудницу, если она предоставила ему ложные документы при заключении трудового договора.

Отмечается, что в настоящее время по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.

В пояснительной записке к документу указали, что принятие инициативы позволит поддержать семью участников СВО. У близких военнослужащих будет время для нормализации жизни в трагический момент.

Ранее в ГД внесли проект о распространении льгот вдов участников СВО на "фактические" семьи. Проект охватит отношения, которые не были оформлены в органах ЗАГС до СВО, но где военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца.