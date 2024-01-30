В ГД внесли проект о распространении льгот вдов участников СВО на "фактические" семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рабочая группа по СВО совместно с сенаторами и депутатами внесла инициативу, позволяющую защитить права "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Об этом первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак рассказал в своем телеграм-канале.

Согласно задумке, проект будет охватывать отношения, которые не были оформлены в органах ЗАГС до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца.



"Вопрос поднимался во время недавней встречи президента с семьями героев, погибших в зоне боевых действий. К главе государства обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО", – написал Турчак.

Она, продолжил первый вице-спикер СФ, в связи со своим неофициальным статусом не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших. Инициатива создает правовой выход для таких ситуаций, указал Турчак.

Так, если мужчина и женщина жили вместе не менее трех лет или не менее года при наличии ребенка, а также вели совместное хозяйство, то подобные отношения после смерти участника спецоперации можно признать брачными. Благодаря этому "фактическая" жена получит право быть наследником.

До этого Турчак рассказал, что рабочая группа по СВО приняла поправки, защищающие права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Он уточнил, что поправки включают в себя ситуации, когда у погибшего военного осталась беременная супруга.

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