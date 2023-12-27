В ГД внесли законопроект о праздновании 1 июля Дня ветеранов боевых действий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект об установлении 1 июля памятной даты – Дня ветеранов боевых действий. Об этом указывается в думской электронной базе документов.

Уточняется, что инициативу в ГД внесла Тульская областная дума. Сейчас праздник отмечают в нескольких субъектах России, включая Белгородскую, Владимирскую, Иркутскую, Ленинградскую, Пензенскую, Смоленскую и Тульскую области, Республику Коми, а также другие регионы, подчеркивается в пояснительной записке.

По замыслу авторов, признание памятной даты на государственном уровне станет не только выражением общественного мнения россиян по отношению к ветеранам, но и послужит повышению авторитета ветеранских организаций, а также "станет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания".

До этого с аналогичным предложением к Владимиру Путину обращался глава партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов. По его словам, уже более 10 лет военные в этот день приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал страну.

Ранее с таким же предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она назвала неправильным такой подход, когда праздник отмечается лишь в некоторых регионах РФ, особенно учитывая проведение специальной военной операции.

По данным замглавы российского министерства труда и соцзащиты Ольги Баталиной, на момент лета 2023 года статус ветерана боевых действий имели 133,5 тысячи военнослужащих, принимающих участие в СВО.

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