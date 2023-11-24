Внеочередной прием в органах госвласти предложили сделать для ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать ветеранам боевых действий возможность проходить без очереди на приемы в органах госвласти. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам политика, сейчас таким правом могут воспользоваться только Герои СССР, России и полные кавалеры орденов.

"Мы предложили включить в этот перечень и на законодательном уровне прописать норму, согласно которой такие категории, как участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, также бы имели право приоритетного приема должностных лиц", – сообщил Нилов.

Реализация инициативы, обратил внимание депутат, не ударит по бюджету страны. Он назвал меру правильной с учетом сложившейся практики.

Нилов ранее заявил, что право на получение статуса ветерана боевых действий имеют участники СВО. Он также предложил учредить в России День ветерана боевых действий и призвал депутатов поддержать инициативу. В этот день военных могли бы чествовать и проводить для них официальные мероприятия.



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