24 ноября, 12:14Общество
Внеочередной прием в органах госвласти предложили сделать для ветеранов боевых действий
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать ветеранам боевых действий возможность проходить без очереди на приемы в органах госвласти. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам политика, сейчас таким правом могут воспользоваться только Герои СССР, России и полные кавалеры орденов.
"Мы предложили включить в этот перечень и на законодательном уровне прописать норму, согласно которой такие категории, как участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, также бы имели право приоритетного приема должностных лиц", – сообщил Нилов.
Реализация инициативы, обратил внимание депутат, не ударит по бюджету страны. Он назвал меру правильной с учетом сложившейся практики.
Нилов ранее заявил, что право на получение статуса ветерана боевых действий имеют участники СВО. Он также предложил учредить в России День ветерана боевых действий и призвал депутатов поддержать инициативу. В этот день военных могли бы чествовать и проводить для них официальные мероприятия.
Ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации будут начисляться автоматически
Читайте также