В РФ запустили платформу для приема заявок от ветеранов СВО на переобучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фонд "Защитники Отечества" и министерство образования и науки РФ запустили платформу для приема заявок на переобучение от ветеранов СВО. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

В сообщении указано, что благодаря платформе заявки на переобучение будут поступать напрямую в вуз, который выбрал сам подопечный. Кроме того, обращение будет проходить через соцкоординаторов. Таким образом получится быстрее рассматривать заявки ветеранов спецоперации и членов семей погибших военных по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства, подчеркнули в фонде.

Также отмечается, что заявки будет рассматривать рабочая группа наблюдательного совета фонда. В ее составе представители профильных ведомств, высших образовательных учреждений, общественных организаций и госкорпораций. Во главе рабочей группы стоит министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ввел изменения в порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Благодаря этому выдавать их раненым участникам спецоперации смогут ближайшие к местам их лечения кадровые органы.

Удостоверение либо вручается самому участнику СВО, либо его доверенному лицу под расписку.

Ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации будут начисляться автоматически