В РФ упростили выдачу раненым участникам СВО удостоверений ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ввел изменения в порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий, благодаря чему выдавать их раненым участникам спецоперации смогут ближайшие к местам их лечения кадровые органы. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что удостоверение в таком случае направляется в военно-медицинское учреждение, где находится участник СВО. Либо оно вручается ему, либо доверенному лицу под расписку.

Ранее Минтруд РФ подготовил инициативу, благодаря которой ежемесячные денежные выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления.

В министерстве уточняли, что все необходимые данные для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Такой проект постановления опубликован для общественного обсуждения.

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