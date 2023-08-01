Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Правительство РФ расширило перечень категорий получателей удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно обновленному списку, претендовать на получение удостоверения ветерана боевых действий могут добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие российской армии в выполнении задач СВО.

Удостоверение будет выдаваться лицам в качестве подтверждающего статус ветерана боевых действий документа. С его помощью владельцы смогут получить положенные им и членам их семей льготы.

Ранее члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Госдуму поправки, которые предполагают ежемесячные выплаты участникам СВО в денежной форме. Сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично – в виде набора социальных услуг. При этом, как считают в ГД, "соцуслуги – это не то, чем военнослужащий может воспользоваться, "сидя в окопе".

