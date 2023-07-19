В МЧС заявили, что работающие в зоне СВО спасатели могут получить статус ветеранов

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Работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут претендовать на статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.

"Мы ставим себе задачу по определению статуса ветерана <...> для сотрудников, <...> участвующих в аварийно-спасательных работах в зоне специальной военной операции", – сказал министр во время правительственного часа в Совфеде.

Осенью прошлого года в РФ приняли закон, который наделяет правом получения статуса ветерана боевых действий добровольцев, принимающих участие в СВО. Он касается всех добровольческих формирований, содействующих ВС РФ.

Между тем недавно в ЛДПР предложили предоставлять статус ветерана военным корреспондентам. Кроме того, в партии считают необходимым дать гарантии денежных компенсаций родственникам журналистов в случае ранения или гибели последних.



Добровольцы СВО получат удостоверения ветерана боевых действий