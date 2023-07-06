Путин призвал "не жадничать" в вопросе помощи семьям участников СВО

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность помощи семьям военнослужащих и призвал "не жадничать" при их поддержке. Об этом сообщает ТАСС.

"Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", – сказал Путин в беседе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Глава региона докладывал президенту о мерах поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что поддержка ветеранов и семей участников специальной военной операции будет сохранена в Москве и после ее завершения. Как объяснил политик, речь идет о бесплатных детских садах, питании, кружках, а также выплатах для детей и других мерах поддержки.

До этого стало известно, что свыше 130 тысячи участников СВО получили статус ветеранов боевых действий. Имеющие такой статус получают различные меры поддержки со стороны государства.

Участники спецоперации смогут переводиться на бесплатные отделения российских вузов