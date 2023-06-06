Путин порекомендовал властям регионов бесплатно выдавать землю героям СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин порекомендовал властям регионов бесплатно выдавать землю героям специальной военной операции. Исключение составят Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Соответствующее распоряжение президента РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, мера коснется военных, служащих Росгвардии, добровольцев, которые удостоены звания героев России или награждены орденами за заслуги во время СВО. Также на бесплатные участки могут рассчитывать ветераны боевых действий.

Отмечается, что при гибели бойца во время специальной военной операции мера распространяется на его семью. Ранее подобную рекомендацию Путин давал властям Крыма и Подмосковья.

6 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что в боях против пытавшейся наступать украинской стороны, проходивших в последние три дня, наиболее отличились российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

По словам главы Минобороны, особый героизм проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.

Путин поговорил по телефону с Желановым. Об этом сообщил сам военнослужащий. Мужчина отметил, что лидер РФ поинтересовался его состоянием, медицинским обеспечением. Также Путин похвалил Желанова и сказал, что представит того к высшей награде и присвоению воинского звания.

Шойгу отметил героизм российских военных в зоне СВО