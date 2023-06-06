Путин поговорил по телефону с военнослужащим, который вывел сослуживцев из-под обстрела

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Владимир Путин поговорил по телефону с участвовавшим в спецоперации военным, который вывел из-под обстрела своих сослуживцев. Об этом сообщил сам военнослужащий Юрий Желанов.

"Связали нас, и поговорили <...> Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением. <...> Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания", – рассказал Желанов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Кроме того, государственной награды посмертно удостоился погибший соратник Прилепина сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. На пассажирском месте находился Шубин. В результате взрыва машины он скончался.

Также стало известно, что российский президент наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика. Ранее Додик на встрече с Путиным заявил, что специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Он отметил, что Республика Сербская понимает сложившиеся обстоятельства.

Президент России, в свою очередь, поблагодарил главу Республики Сербской за нейтралитет в украинском конфликте. Он отметил, что только такая позиция может привести к положительному решению.

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ