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15:09

Политика

Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ

Фото: kremlin.ru

Новым заместителем министра юстиции России была назначена Елена Ардабьева, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности", – указано в документе.

Согласно информации на сайте Минюста РФ, до своего назначения Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства.

Указ о ее назначении вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную. Отмечалось, что Безродной 38 лет, она была назначена на должность в апреле 2019 года. В Минюсте Безродная работала с 2010 года.

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