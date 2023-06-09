МО РФ предложило давать статус ветерана гражданам, защищающим приграничные территории

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Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют и охраняют территории, прилегающие к районам проведения специальной военной операции. Соответствующий документ появился в базе на портале нормативных правовых актов.



Отмечается, что в закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" предлагается внести изменения, согласно которым статус ветерана будет присваиваться гражданам, принимающим участие в отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав россиян, поддержании правопорядка и стабилизации обстановки на приграничных территориях.

Из документа следует, что лицам, занимающимся охраной и обороной важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, на территориях Запорожской и Херсонской областей, также необходимо присваивать статус ветеранов.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что статус участника боевых действий должны получить все граждане, которые защищают российские рубежи.

Парламентарий подчеркнул, что органы территориальной обороны должны находиться под контролем Минобороны РФ, вопрос об их локализации обсуждается.



Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий