Собянин: все меры поддержки семей участников СВО будут сохранены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что поддержка ветеранов и семей участников специальной военной операции будет сохранена в Москве и после ее завершения. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Все те меры поддержки, которые реализуются городом для семей бойцов СВО и для ветеранов, будут продолжены и будут реализовывать даже после военных действий и возвращения ветеранов", – сказал Собянин.

Речь идет о бесплатных детских садах, питании, кружках, а также выплатах для детей и других мерах поддержки.

Ранее сообщалось, что свыше 130 тысячи участников СВО получили статус ветеранов боевых действий. Имеющие такой статус получают различные меры поддержки со стороны государства.

До этого Владимир Путин порекомендовал властям регионов бесплатно выдавать землю героям специальной военной операции. Исключение составят Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Добровольцы СВО получат удостоверения ветерана боевых действий