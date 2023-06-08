Картаполов предложил дать статус участников боевых действий всем защитникам рубежей РФ

Фото: 123RF/bumbledee

На данный момент происходит работа над предоставлением статуса участника боевых действий, в том числе тем, кто защищал Белгородскую область. Об этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявила в эфире программы "Соловьев Live".

"Статус участника боевых действий должен получить каждый человек, независимо от ведомственной принадлежности, который выполняет задачи по защите наших рубежей... Белгородской земли, Брянской земли, Курской земли", – заявил депутат.

Картаполов отметил, что все сражающиеся в зоне спецоперации должны получить статус участников боевых действий. Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что органы территориальной обороны должны находиться под контролем Минобороны РФ. Депутат заявил, сейчас обсуждается вопрос, как их локализовать.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоить статус участника спецоперации бойцам, проходящим службу по призыву, выполняющим задачи по отражению атак украинских диверсионных групп на границе России. До этого с похожим предложением выступили в партии ЛДПР.

Бельгия потребует от Украины объяснения использования оружия на территории РФ – СМИ