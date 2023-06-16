Свыше 133 тысяч участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий

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Статус ветерана боевых действий имеют на сегодняшний день 133,5 тысячи военнослужащих, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине, отметила первый замглавы российского министерства труда и соцзащиты Ольга Баталина, слова которой приводит ТАСС.

"Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий", – объяснила она.

Имеющие такой статус получают различные меры поддержки со стороны государства, подчеркнула замминистра.

Ранее Владимир Путин порекомендовал властям регионов бесплатно выдавать землю героям специальной военной операции. Исключение составят Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Согласно документу, мера коснется военных, служащих Росгвардии, добровольцев, которые удостоены звания героев России или награждены орденами за заслуги во время СВО. Также на бесплатные участки могут рассчитывать ветераны боевых действий.

Отмечается, что при гибели бойца во время специальной военной операции мера распространяется на его семью. Ранее подобную рекомендацию Путин давал властям Крыма и Подмосковья.



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