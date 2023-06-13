В Госдуме предложили увеличить скидку на оплату ЖКХ для ветеранов боевых действий

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением об увеличении скидки на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооруженных конфликтах. Об этом сообщает RT.

Федоров направил соответствующее письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

В документе указано, что в соответствии с действующим в РФ законодательством ветеранам предоставляются льготы в виде скидок на оплату ЖКХ, но размер скидки одинаковый для всех, он составляет 50%.

Половину суммы платят как те, кто принимал участие в одном конфликте, так и те ветераны, которые защищали национальные интересы России в нескольких конфликтах, отметил парламентарий.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части повышения размера скидки на оплату услуг ЖКХ с 50 до 75% для ветеранов боевых действий, принимавших участие в двух и более вооруженных конфликтах", – указано в письме Федорова.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий.

Предоставление таких льгот позволило бы стимулировать у участников боевых действий желание заняться предпринимательством, создавать новые продукты и услуги.



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