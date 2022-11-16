СФ одобрил закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Решение принято сенаторами на заседании в среду.

Соответствующий документ внесли в Госдуму 3 ноября. Его авторами выступили 264 депутата и сенатора, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 10 ноября законопроект был принят нижней палатой парламента РФ.

Законом устанавливается, что статус ветерана получат все участники добровольческих формирований, содействующих ВС РФ в ходе боевых действий на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Полномочия по предоставлению соответствующего статуса получит правительство РФ.

Кроме того, документом предусмотрено право получения статуса инвалида боевых действий. Его будут предоставлять участникам СВО, получившим ранения, ограничивающие их нормальную активность. Такие лица будут иметь право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законом "О ветеранах".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Госдума приняла закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

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