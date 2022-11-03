В ГД внесли законопроект о предоставлении статуса ветерана добровольцам, участвующим в СВО

Фото: Минобороны РФ

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимавшим участие в специальной военной операции. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили 264 депутата и сенатора, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции", – отмечается в пояснительной записке.

Также, согласно документу, добровольцы, ставшие инвалидами в результате участия в боях на Украине, получат статус инвалида боевых действий. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, депутаты могут рассмотреть и принять данный законопроект уже на следующей неделе.

"На следующей неделе постараемся рассмотреть во всех трех чтениях", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Госдума приняла закон о статусе добровольческих формирований, содействующих российским военным. Они будут привлекаться во время мобилизации, действия военного положения, при вооруженных конфликтах, КТО и использовании ВС за пределами страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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