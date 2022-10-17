17:57Общество
Заявления добровольцев для участия в СВО продолжат рассматривать в Москве – военком
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева.
"В военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции", – сообщил Локтев.
Военком отметил, что по таким обращениям будут приниматься персональные решения.
Локтев добавил, что поставленные в рамках частичной мобилизации задачи в Москве были выполнены в полном объеме.
"С 14:00 17 октября 2022 года пункты сбора мобилизованных граждан в Москве остановили свою работу по приему мобилизационных ресурсов", – резюмировал он.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, утратили силу.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации
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