Заявления добровольцев для участия в СВО продолжат рассматривать в Москве – военком

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева.

"В военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции", – сообщил Локтев.

Военком отметил, что по таким обращениям будут приниматься персональные решения.

Локтев добавил, что поставленные в рамках частичной мобилизации задачи в Москве были выполнены в полном объеме.

"С 14:00 17 октября 2022 года пункты сбора мобилизованных граждан в Москве остановили свою работу по приему мобилизационных ресурсов", – резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, утратили силу.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

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