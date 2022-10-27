ГД приняла закон о добровольческих формированиях, содействующих ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Госдума приняла закон о статусе добровольческих формирований, содействующих российским военным. Они будут привлекаться во время мобилизации, действия военного положения, при вооруженных конфликтах, КТО и использовании ВС за пределами страны.

По словам спикера Госдумы и автора инициативы Вячеслава Володина, данный закон будет регулировать также и вопросы материального и технического характера, законом будет определен и перечень соцгарантий добровольцам и их родственникам.

Володин обратил внимание на то, что по статусу добровольцы будут приравнены к контрактникам, что, по его словам, является справедливым решением, так как они также будут защищать государство.

Ранее сообщалось, что комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления добровольцев, которые хотят принять участие в СВО на Украине. Отмечалось, что по таким обращениям будут приниматься персональные решения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!