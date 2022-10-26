Кабмин поддержал проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России одобрило законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Законопроект об этом получил положительное заключение правительства", – отмечается в сообщении.

В кабмине также уточнили, что те участники СВО, которые были травмированы, смогут рассчитывать на получение статуса инвалида боевых действий. Кроме того, добровольцы и члены их семей вместе с солдатами ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами соцподдержки.

Ранее министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой давать статус ветерана боевых действий сотрудникам полиции, которые являются участниками военной спецоперации на Украине.

До этого Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, которые на сегодняшний день выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения в страну. Уточнялось, что статус получат военнослужащие ФСБ, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне спецоперации.

В ночь на 24 февраля российский президент заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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