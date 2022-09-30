В Госдуме рассказали, включат ли срок службы по мобилизации в стаж для пенсии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Срок службы мобилизованных будет засчитан в стаж для пенсии. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат подчеркнула, что во время службы мобилизованные будут получать выплаты. Она также добавила, что некоторые регионы и работодатели приняли решение дополнительно помогать россиянам в этот период.
"Многие работодатели выплачивают, например, ежемесячную материальную помощь, регионы – так же. Например, Москва приняла решение выплачивать мобилизованным по 50 тысяч ежемесячно", – объясняет Светлана Бессараб.
По окончании службы мобилизованные получат статус ветерана боевых действий. Им будут положены налоговые и имущественные льготы, а также льготы по медицинскому обслуживанию, перечисляет депутат.
Ранее в нижней палате парламента приняли во втором и третьем чтениях закон, касающийся кредитных каникул для призванных в рамках частичной мобилизации граждан, участников специальной военной операции, а также членов их семей. Речь идет как об ипотечных, так и потребительских кредитах. Во вторник, 4 октября, Совет Федерации планирует рассмотреть этот документ.
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