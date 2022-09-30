В Госдуме рассказали, включат ли срок службы по мобилизации в стаж для пенсии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Срок службы мобилизованных будет засчитан в стаж для пенсии. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думой уже принят в окончательном чтении закон, в соответствии с которым весь период службы мобилизованных граждан либо граждан, добровольно отправившихся выполнять особое задание специальной военной операции, будет засчитан в стаж для назначения пенсии. Кроме того, также засчитывается стаж по специальности.

Депутат подчеркнула, что во время службы мобилизованные будут получать выплаты. Она также добавила, что некоторые регионы и работодатели приняли решение дополнительно помогать россиянам в этот период.

"Многие работодатели выплачивают, например, ежемесячную материальную помощь, регионы – так же. Например, Москва приняла решение выплачивать мобилизованным по 50 тысяч ежемесячно", – объясняет Светлана Бессараб.

По окончании службы мобилизованные получат статус ветерана боевых действий. Им будут положены налоговые и имущественные льготы, а также льготы по медицинскому обслуживанию, перечисляет депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Кроме того, за весь период службы мобилизованных их супругов будет не рекомендовано привлекать без их согласия к работе в выходные дни, к внеурочной работе.

Ранее в нижней палате парламента приняли во втором и третьем чтениях закон, касающийся кредитных каникул для призванных в рамках частичной мобилизации граждан, участников специальной военной операции, а также членов их семей. Речь идет как об ипотечных, так и потребительских кредитах. Во вторник, 4 октября, Совет Федерации планирует рассмотреть этот документ.

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