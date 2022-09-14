Организации культуры смогут вводить льготы для ветеранов боевых действий

Фото: Минобороны РФ

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о льготах для ветеранов боевых действий в организациях культуры, сообщает ТАСС.

"Законопроектом предлагается предоставить возможность организациям культуры с учетом своих финансовых, материально-технических и организационных возможностей при организации платных мероприятий устанавливать льготы для ветеранов боевых действий", – указано в пояснительной записке.

Законопроект размещен в думской электронной базе.

В июле Совет Федерации одобрил закон о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине (СВО), статусом ветеранов боевых действий. Действие данного документа распространяется на гражданский персонал ВС РФ, ремонтные бригады, врачей, военных корреспондентов и других специалистов.