Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для гражданских, привлеченных к СВО

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Совет Федерации одобрил закон о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине (СВО), статусом ветеранов боевых действий.

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Под действие данного закона подпадают также военные корреспонденты.

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что признание гражданских участников спецоперации ветеранами позволит дать этим людям дополнительную соцзащиту. Благодаря закону им будут доступны меры соцподдержки, то есть налоговые и другие льготы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сегодня гражданские могут получить такой статус только при условии, что во время выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами.

Ранее Минобороны предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

